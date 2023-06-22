ВОЙНА В Украине "Прилеты" по мосту во временно оккупированном Чонгаре - есть реакция украинской разведки

2023-06-22 12:30

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что анализировать и комментировать обстрел и повреждения Чонгарских мостов на границе Херсонской области и Крыма будут уже после освобождения этих территорий. Об этом он сказал в эфире ТВ.

"Сейчас идет работа, и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях", - отметил Юсов.

Напомним, оккупанты заявили о мощных "прилетах" по мосту в Чонгаре. Для атаки якобы использовались ракеты Storm Shadow. Движение по поврежденному объекту сейчас перекрыто.

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