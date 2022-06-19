Мир Путин получил еще одну "пощечину" от президента Казахстана

2022-06-19 11:30

 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принять орден "Александра Невского" от России.

Об этом пишет внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов.

Причина отказа от награды страны-агрессора заключается якобы в том, что он решил до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

Сообщается, что Кремль предложил наградить Токаева орденом "Александра Невского", глава Казахстана, в свою очередь, поблагодарил "за оказанную честь", но отказался.

"Им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" первой степени", – говорится в сообщении.

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видео Казахстан не признает «днр» и «лнр» и считает их квазигосударствами — Токаев 2022-06-18 09:30
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на неожиданные слова Папы Римского о войне в Украине 2022-06-17 20:34