Армия Украины продолжает удерживать Северодонецк - оккупанты стреляют всем, что только есть

Боевые группы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжают борьбу за Северодонецк Луганской области, сообщает пресс-служба ССО.
Сначала рашисты большим количеством снарядов забрасывают всю территорию, независимо от того, есть там украинские войска или находятся гражданские лица. Применяются все виды вооружений, которое имеется, стирая населенные пункты с лица земли. После чег враг продвигается, подтягивают артиллерию и продолжают по такой же схеме.
Несмотря на это, украинские военные в Северодонецке продолжают держать удар. Оккупанты не могут выбить украинских бойцов из города: продолжаются бои за каждый дом - с продвижением то украинских военнослужащих, то оккупантов.
В конце прошлой недели в Генштабе ВСУ заявили, что в течение ближайшего времени оккупанты будут пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль Северодонецка с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец.