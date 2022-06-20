ВОЙНА В Украине Армия Украины продолжает удерживать Северодонецк - оккупанты стреляют всем, что только есть

2022-06-20 11:33

Боевые группы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжают борьбу за Северодонецк Луганской области, сообщает пресс-служба ССО.

Сначала рашисты большим количеством снарядов забрасывают всю территорию, независимо от того, есть там украинские войска или находятся гражданские лица. Применяются все виды вооружений, которое имеется, стирая населенные пункты с лица земли. После чег враг продвигается, подтягивают артиллерию и продолжают по такой же схеме.

 Несмотря на это, украинские военные в Северодонецке продолжают держать удар. Оккупанты не могут выбить украинских бойцов из города: продолжаются бои за каждый дом - с продвижением то украинских военнослужащих, то оккупантов.

В конце прошлой недели в Генштабе ВСУ заявили, что в течение ближайшего времени оккупанты будут пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль Северодонецка с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ отбили штурмы армии роССии под Бахмутом и Северодонецком – Генштаб

2022-06-19 13:30

В Генштабе раскрыли ближайшие планы оккупантов по Северодонецку

2022-06-16 19:30

ВСУ контролируют промзону Северодонецка, пути сообщения с городом остаются

2022-06-15 20:30

Разрушенный мост в Северодонецке может остановить продвижение роССиян, — NYT

2022-06-14 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сколько украинских беженцев уже получили статус временной защиты в странах ЕС

2022-06-20 13:32

Армия Украины продолжает удерживать Северодонецк - оккупанты стреляют всем, что только есть

2022-06-20 11:33

видео Как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

2022-06-20 11:00

Армия Украины быстро приближается к Мелитополю и Херсону - оккупантам придется бежать или умереть

2022-06-20 08:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сколько украинских беженцев уже получили статус временной защиты в странах ЕС 2022-06-20 13:32
Армия Украины продолжает удерживать Северодонецк - оккупанты стреляют всем, что только есть 2022-06-20 11:33
видео Как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 2022-06-20 11:00
Армия Украины быстро приближается к Мелитополю и Херсону - оккупантам придется бежать или умереть 2022-06-20 08:25