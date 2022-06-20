Мир роССия угрожает Европе за "блокаду Калининграда"

2022-06-20 19:00

 

Россия заявила, что у них "будут развязаны руки", если Евросоюз "не исправит ситуацию с блокадой Калининграда".

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова

Прямая речь Климова: "Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Детали: Ранее власти Калининградской области обещали "предложить принять меры со стороны РФ", если Литва не отменит ограничение на транзит товаров в регион.

Также они называют запрет незаконным.

Предыстория: Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

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Мир

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Тематическое разнообразие игровых автоматов со ставками в казино Поинт Лото 2022-06-20 17:38
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