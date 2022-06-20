роССия отсрочила аннексию оккупированных регионов: в чем причина

Российское руководство перенесло запланпированные псевдореферендумы на оккупированных территориях. Местные украинцы не дают им провести аннексию.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления, об этом свидетельствуют данные украинских разведчиков.
"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет", - отмечают разведчики.
По их словам, россиянам и дальше придется переносить проведение "референдума", потому как тенденции к сопротивлению захватчикам на оккупированных территориях продолжают усиливаться.
Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики украли списки избирателей в Херсонской области. Они планируют ускорить проведение "референдума".