ВСУ почти вышли на госграницу на Харьковщине, но оккупанты усилили обстрелы, – Маляр

Вооруженные силы Украины на Харьковщине почти дошли до государственной границы с Россией. Чтобы этого не допустить, военные страны-агрессора усилили обстрелы.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. По ее словам, украинским защитникам оставалось совсем немного, чтобы освободить от оккупантов Харьков и область.
"Осталось немного Вооруженным силам Украины для того, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области, чтобы и Харьков и область были победоносно освобождены от врага", – отметила она.
Чтобы этому помешать, по словам Маляр, оккупанты сейчас прилагают максимальные усилия, усиливая обстрелы.
"Говорить о перспективах и прогнозах – это дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя. Динамическая ситуация меняется каждые полчаса, и любая информация теряет актуальность очень быстро. Единственное, что можно говорить – то, что продолжается активная фаза войны в Украине и безопасного места в стране нет", – отметила Маляр.
Напомним: военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что по состоянию на сегодняшний день ожидать повторного наступления российских оккупационных войск на Харьков не стоит. Сейчас в этом направлении идут позиционные бои.
В то же время артиллерия оккупантов может доставать до окрестностей Харькова, но резервов для дальнейшего продвижения РФ нет. По словам эксперта, харьковское направление – это отвлекающий маневр.