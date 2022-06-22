ВОЙНА В Украине Впервые озвучены сроки начала импорта сжиженного природного газа в Украину

2022-06-22 12:28

Украина планирует начать поставки сжиженного газа уже в конце этого года, сейчас идут переговоры, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

"Здесь есть определенные технологические ограничения – Украина никогда физически не импортировала LNG. Мы понимаем, что у нас нет терминалов СПГ. Поэтому мы должны привезти СПГ на терминалы в Европе и потом обеспечить физический транспорт этого газа уже трубопроводами в Украину, либо осуществить операции своп", – пояснил он.

Витренко отметил, что в ходе определения сроков и объемов поставок импортного газа нужно учитывать множество технологических аспектов, включая давление в газопроводах или суточные ограничения по подъему газа.

"Есть много различных аспектов, которые мы учитываем во время войны, но о которых мы не можем говорить широкой аудитории. Так вот, все это влияет на наши внутренние планы относительно того, когда и как мы будем импортировать газ", - пояснил глава Нафтогаза.

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