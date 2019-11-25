Политика Нафтогаз дал ответ на новое предложение Газпрома по транзиту

2019-11-26 08:12 114

Нафтогаз Украины дал ответ на официальное предложение российского Газпрома относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. 

Как сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, в ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

По его словам, Газпром имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, поскольку внедрение европейских правил в стране идет по согласованному графику.

"Мы еще раз отметили, что Нафтогаз соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - сообщил Витренко.

Также Нафтогаз отметил, что если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

В ответе указано, что урегулирование предыдущих и новых споров, отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогазу оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе.

"Если подытожить, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - добавили в НАК.

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