Поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода

Как свидетельствуют данные на середину августа, поставки сжиженного природного газа в Европу упали до минимума за полгода.
Так, в этом месяце поставки СПГ в газотранспортную сеть Европы снижаются на 10% по отношению к среднесуточному показателю июля. На сегодня процент использования пропускных мощностей приемных терминалов снизился до 58%.
Тем временем, цены на газ в Европе выросли до $2120 за тысячу кубометров, поскольку с 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановились часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшились на 20 млн куб. м газа.
На данный момент запасы газа в хранилищах Европы выросли до 74,36%.
В целом, закачка газа в европейские хранилища идет по графику, несмотря на снижение поставок эрефией.