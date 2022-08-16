Экономика Поставки сжиженного газа в Европу упали до минимума за полгода

2022-08-16 15:37

Как свидетельствуют данные на середину августа, поставки сжиженного природного газа в Европу упали до минимума за полгода.

Так, в этом месяце поставки СПГ в газотранспортную сеть Европы снижаются на 10% по отношению к среднесуточному показателю июля. На сегодня процент использования пропускных мощностей приемных терминалов снизился до 58%.

Тем временем, цены на газ в Европе выросли до $2120 за тысячу кубометров, поскольку с 13 августа до конца месяца на ежегодную профилактику остановились часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности уменьшились на 20 млн куб. м газа.

На данный момент запасы газа в хранилищах Европы выросли до 74,36%.

В целом, закачка газа в европейские хранилища идет по графику, несмотря на снижение поставок эрефией.

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