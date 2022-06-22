Мир В США рассказали, как Китай поддерживает роССию

2022-06-22 20:30

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил о том, что закупка российской нефти в больших объемах является еще одним примером растущего сотрудничества между Россией и Китаем.

"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. Мы призвали Китай быть ответственной державой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия творит в Украине, и введении санкций против России за это", — заявил Кирби.

Стоит отметить, что в мае этого года Китай скупил рекордное количество российской нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд. долларов, что примерно на 1 млрд. долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем в прошлом году.

В Китае утверждают, что не помогали России оружием в войне против Украины. Кроме того, заявляют, что китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".