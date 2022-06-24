ВОЙНА В Украине Укрзализныця отменяет поезд Киев - Рахов и изменяет маршрут рейса Одесса - Рахов

2022-06-24 10:27

Укрзализныця отменяет поезд Киев - Рахов и изменяет маршрут движения поезда Одесса - Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за ремонтных работ на участке Рахов - Берлибаш - Госграница Укрзализныця отменяет со 2 июля курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Рахов.

Также меняется маршрут поезда №26/25 Одесса - Рахов: с 12 июля он будет курсировать в сообщении Одесса - Яремче действующим расписанием в обоих направлениях.

Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по Украине", - говорится в сообщении.