Укрзализныця отменяет поезд Киев - Рахов и изменяет маршрут рейса Одесса - Рахов

Укрзализныця отменяет поезд Киев - Рахов и изменяет маршрут движения поезда Одесса - Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Из-за ремонтных работ на участке Рахов - Берлибаш - Госграница Укрзализныця отменяет со 2 июля курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Рахов.
Также меняется маршрут поезда №26/25 Одесса - Рахов: с 12 июля он будет курсировать в сообщении Одесса - Яремче действующим расписанием в обоих направлениях.
Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по Украине", - говорится в сообщении.