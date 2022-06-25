ВОЙНА В Украине Враг пытается блокировать Лисичанск - Генштаб

2022-06-25 22:30

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на утро 25 июня.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, совершил артиллерийские обстрелы по инфраструктуре в районах Харькова и Вяловского водохранилища.

ВСУ решительно подавили действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Уды. Противник отошел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Явирское.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина, обстрелял позиции ВСУ у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного, нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вёл, обстреливал подразделения ВСУ в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга, вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской в направлении Владимировка - Покровское. После огневого воздействия противник отошел. В направлении Роты - Вершина враг продвинулся на один километр.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты пытаются вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. В Запорожском направлении - ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая - Константиновка, вел бой в направлении Васильевка - Каменка. ВСУ дали решительный отпор, и противник с потерями отступил.

На Южнобужском направлении враг вел безуспешное наступление в направлении Потемкино - Высокополье Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг содержит четыре носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Усиливается партизанское движение на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось, что в ночь и утро субботы, 25 июня, Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. За ночь по территории Украины было выпущено около 40 ракет.