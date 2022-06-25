ВОЙНА В Украине "Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать

2022-06-25 10:30



Николаев под обстрелами, мэр города рекомендует тем, у кого есть возможность, эвакуироваться.

Обстрелы разными типами снарядов, по словам Александра Сенкевича, происходят ежедневно. Примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа.

«Ситуация в целом очень плохая. Нас каждый день обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Одна из них – ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них – 6 детей (по состоянию на 21 июня – ред.)», - сообщил Сенкевич в интервью «Радио Свобода», добавив, что выстрелы происходят из Херсонской области, поэтому запустить воздушную тревогу заблаговременно порой невозможно.

Именно поэтому бывают случаи, когда снярады уже взрываются в городе, а сирена звучит только после этого.

«Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч», - сообщил Секневич.

Также мэр города призвал пока не возвращаться в Николаев.

«Будет как-то, понимаете, неправильно просидеть там 3 или 4 месяца войны где-нибудь в другом месте, спасти свою жизнь, вернуться и погибнуть здесь от бомбы, которая может залететь каждый день. Это небезопасно», - пояснил градоначальник.

В свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал никого не паниковать.