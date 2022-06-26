ВОЙНА В Украине путин хочет отдать Беларуси "Искандеры" с ядерными зарядами, а лукашенко заговорил о войне с Литвой

2022-06-26 19:30

В россии диктатор владимир путин провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси Александром Лукашенко. Последний жаловался на "полёты авиации НАТО с ядерным оружием возле беларуси", а еще намекал, что "запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов фактически оглашение войны", передает УНН со ссылкой на "Медузу".

Далее приведем краткий перечень того, что сказали друг другу белорусский и российский диктаторы:

— В течение ближайших месяцев россия передаст Минску комплексы “Искандер-М”.

— лукашенко заявил, что запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов фактически объявление войны.

— лукашенко попросил путина помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием около беларуси. путин отметил, что пока необходимости зеркального ответа нет.

— По словам путина, россия и беларусь готовы сделать все необходимое для удовлетворения потребностей рынков в связи с перебоями в поставках продуктов и удобрений.

— президент россии заявил, что обсудил с кабмином рф вопрос организации импортозамещающей продукции вместе с беларусью.

— путин заявил, что необходимо позаботиться о безопасности союзного государства и других стран ОДКБ.

Напомним

Ночью российские войска из “Искандеров” нанесли ракетный удар по Украине с территории беларуси. Также из беларуси впервые были применены бомбардировщики Ту-22М3.