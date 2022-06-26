ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 26 июня

2022-06-26 11:30

Начались 123 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российскиеоккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил Республики Беларусь изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.

На Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

В Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

Совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар паром Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания наших войск и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опросное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на наши подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Наша авиация, на соответствующих участках, наносила удары по скоплениям врага. Потериоккупантов уточняются.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

Напомним, утром в субботу, 25 июня, во время объявленной около 3.30 воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы, большая часть которых была следствием работы украинского ПВО.