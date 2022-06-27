ВОЙНА В Украине Ликвидировано 35 тысяч оккупантов: Генштабе рассказали о потерях роССии в Украине

2022-06-27 18:30

 

В Генштабе доложили о свежих потерях российской армии.

Украинские защитники уничтожили уже 35 тысяч оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля по 27 июня ориентировочно составляют:

личного состава - около 35 тыс. (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 тыс. 552 (+20), боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 687 (+28), артиллерийских систем – 771 (+7), РСЗО - 243 (+0), средств ПВО - 101 (+2), самолетов – 217 (+0), вертолетов – 184 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6), крылатых ракет - 139 (+0), кораблей/катеров - 14 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2 тыс. 575 (+11), спецтехники - 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

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