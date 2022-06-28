ВОЙНА В Украине Администрации ТРЦ светит тюрьма: новые детали трагедии в Кременчуге

2022-06-28 21:00

 

За несколько дней до нанесения ракетных ударов российскими войсками по Кременчугскому "Амстору" торгово-развлекательный центр перестали закрывать во время воздушной тревоги - администрации заведения угрожает уголовная ответственность.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на Facebook-странице.

"В Украине война, пренебрегать воздушной тревогой - это преступление, которое в очередной раз показала трагедия в "Амсторе"", - написал он.

Он обратился к заведениям всех форм собственности и напомнил, что во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала в укрытия. В случае нарушения этого требования будут приниматься меры, включая уголовные дела и закрытие учреждений.

Кроме того, мэр Кременчуга опубликовал скриншот из чата "Амстора", где администрация сообщает об отмене закрытия ТРЦ во время воздушных тревог начиная с 23 июня.

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