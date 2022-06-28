ВОЙНА В Украине Противокорабельные ракеты и БТРы VAB: Франция готовит Украине новую военную помощь

2022-06-28 20:30

Франция поставит Украине значительное количество бронетранспортеров типа VAB и может дать украинцам противокорабельные ракеты. Об этом в интервью Le Parisien сообщил министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорню, передает CNN.

«Чтобы быстро передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армии нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB, которые также имеют вооружение», – сказал он.

Министр не уточнил, когда Франция сможет поставить эти БТР. При этом он добавил, что Париж также изучает возможность поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства.

В то же время Лекорню отметил, что Франция не воюет против россии.

«Россия всегда будет соседом Европы. Поэтому интересы европейской коллективной безопасности предполагают долговременный подход и как можно более прагматичный» , — сказал министр.