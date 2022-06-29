ВОЙНА В Украине «Идите куда хотите»: оккупанты в Мариуполе начинают массово сносить дома

2022-06-29 18:30

В Мариуполе с 1 июля оккупационные «власти» начинают массовый снос домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«С первого июля оккупационная «власть» начинает снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, готовящих к выселению. «Маневренный жилой фонд» — это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает — вас выселяют на улицу, вытаскивайте вещи и идите куда хотите», — заявил он.

По словам Андрющенко, схожая ситуация с компенсациями за жилье и его ремонт.

«В районных администрациях оккупанты уже вслух говорят, что частный сектор восстанавливается сам. Относительно многоэтажек до сих пор звучат обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой «власти». Большинство мариупольцев из-за дождей начали самостоятельное восстановление крыш зданий. Сплачиваются подъездами, сдают по ломбардам ценные вещи, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, которые продолжают наживаться на горе горожан», — отметил советник мэра.

Ранее российские оккупанты в Мариуполе распространяли фейковые списки адресов домов под снос или ремонт. Такой манипуляцией россияне пытаются заманить жителей города обратно.

Жителей Мариуполя призывают не верить российским захватчикам и не возвращаться в город, чтобы оккупанты не смогли их использовать в трудовом рабстве и создать «живой щит» для прикрытия от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что мариупольцы вынуждены собирать дождевую воду, чтобы выжить. Также сообщалось, что враг хочет разместить в Мариуполе основное хранилище топлива.