Будут ли повышать пенсии в июле и как матерям получить социальные выплаты на ребенка???
Власти страны утверждают, что в июле 2022 года изменится прожиточный минимум, повысятся пенсии и появятся новые механизмы социальных выплат.
Повышение пенсий и прожиточный минимум 2022 в июле
С 1 июля украинские пенсионеры будут получать на 93 гривны больше, чем в предыдущем месяце. Обусловлено это повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который в июле составит 2027 гривен.
Что касается прожиточного минимума для разных категорий населения, то размер его варьируется:
Таким образом, минимальная пенсия в июле составит 2027 грн, что равно сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а максимальная пенсия - 20270 грн.
Социальные выплаты 2022 в июле
Кроме повышения пенсий и прожиточного минимума, украинцы могут рассчитывать и на изменения в механизме выплат социальной помощи.
Алименты выплачиваются по-разному, размер их зависит от возраста ребенка:
При этом, минимальный гарантированный размер выплат, который составляет 50% от прожиточного минимума, - это:
Рекомендуемый размер выплат по алиментам может быть назначен в суде, но только в том случае, если у ответчика достаточный доход.
Декретные выплаты и помощь матерям-одиночкам
Выплаты, которые положены женщине в период беременности и декрета, равны 100% среднемесячного дохода. Если женщина официально не работает, не является ФОП, то ей начисляется 25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц - это 650 грн в месяц.
Срок и сумма выплат тоже могут быть разными:
Сроки устанавливаются в индивидуальном порядке, когда 126 дней - это в случае родов и беременности, проходящих нормально, 140 дней - для тяжелых случаев, 180 дней - для женщин-чернобыльцев.
Помощь одиноким матерям определяется, как разница между 100% прожиточным минимумом на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
Девушки, которые воспитывают ребенка одни, могут получить:
Пособие по безработице можно посчитать самостоятельно - это прожиточный минимум, умноженный на 4. В июле сумма будет составлять 10400 грн.
Коммунальные тарифы в июле 2022
Оплачивать "коммуналку" украинцы будут, несмотря на военное положение. С 1 июля 2022 года установлены следующие тарифы:
электроэнергия: