Лисичанск стирают с лица Земли, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения - Гайдай

В городе так много разрушений, что не успевают подсчитывать поврежденные дома. Также враг бомбил нефтеперерабатывающий завод.
Российские войска нанесли авиаудар по территории нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске Луганской области. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много. Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчоярки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. В город регулярно пытаются ворваться диверсанты. В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена", - сообщил Гайдай.
Он отметил, что количество поврежденных домов не успевают подсчитывать.
"В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара обнаружили тело женщины без признаков жизни", - написал Гайдай.
Кроме того, оккупанты обстреливают территории вдоль реки Северский Донец.
"Огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Практически под неизменным огневым давлением район "Донсоды", - отметил глава ОВА.
По словам Гайдая, в городе тяжело найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о получасе тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения.