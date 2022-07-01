Мир Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт

2022-07-01 20:34

Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на границе россии и Норвегии Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.

Сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург.

Напомним, Договор о Шпицбергене предоставляет Норвегии суверенитет, то есть право управлять Шпицбергеном, но всем сторонам, подписавшим договор, будет разрешено осуществлять там беспрепятственную деятельность. Советский Союз подписал договор в 1925 году, а россия решила продолжать его соблюдать в 1992 году.

subscriber subscriber

Еще по теме

Выхода нет! В Норвегии активисты Greenpeace заблокировали российский танкер с нефтью

2022-04-26 14:32

Норвегия направит Украине около 100 ЗРК "Мистраль" - Ермак

2022-04-20 18:00

Медальный зачет Олимпиады 2022: Норвегия стала новым лидером

2022-02-09 17:00

Медальный зачет Олимпиады 2022: Норвегия вышла в лидеры

2022-02-06 10:00

Еще новости в разделе "Мир"

Появился первый научный тест, показывающий риск смерти в ближайшие 10 лет

2022-07-01 22:12

Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт

2022-07-01 20:34

Как избежать обезвоживания и повышенной нагрузки на сердце в жару - полезные советы медиков

2022-07-01 13:31

Стали известны приоритеты НАТО после исторического саммита в Мадриде

2022-07-01 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Появился первый научный тест, показывающий риск смерти в ближайшие 10 лет 2022-07-01 22:12
Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт 2022-07-01 20:34
Как избежать обезвоживания и повышенной нагрузки на сердце в жару - полезные советы медиков 2022-07-01 13:31
Стали известны приоритеты НАТО после исторического саммита в Мадриде 2022-07-01 08:26