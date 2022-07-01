Мир Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт

2022-07-01 20:34

Норвегия отклонила заявку рф на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на границе россии и Норвегии Стурскуг, сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.

Сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург.

Напомним, Договор о Шпицбергене предоставляет Норвегии суверенитет, то есть право управлять Шпицбергеном, но всем сторонам, подписавшим договор, будет разрешено осуществлять там беспрепятственную деятельность. Советский Союз подписал договор в 1925 году, а россия решила продолжать его соблюдать в 1992 году.