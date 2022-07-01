ВОЙНА В Украине Ракетный удар по девятиэтажке Одессы - число пострадавших и погибших возросло

2022-07-01 12:33

В Одессе спасатели завершили поиск тел в многоэтажке, в которую попала российская ракета. Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС.

Всего в девятиэтажках проживало 150-160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак. Под завалами на базе отдыха, расположенной рядом, могут находиться люди.

"Уже подтверждена гибель по меньшей мере 19 человек. Среди них - два ребенка. Госпитализированы 38 человек, из которых - шесть детей и беременная женщина. Один ребенок, которого достали из-под завалов, находится в коме. Еще 8 обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

"Оккупанты не могут победить на поле боя, поэтому прибегают к подлым убийствам мирного населения", - заявил глава СБУ Иван Баканов.