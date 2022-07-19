Политика Верховная Рада проголосовала за увольнение главы СБУ Ивана Баканова

2022-07-19 15:37

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

"Парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ. В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным", - заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram

За проголосовало 265 депутатов. Вопрос назначения нового главы СБУ на нынешнее заседание не выносили.

Голоса за дали 203 представителя "Слуги народа", 11 "Батькивщины", двое нардепов из "Платформы за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ), группа "За майбутнє" - 12 человек, 17 представителей "Довіри", 11 - "Відновлення України" и 9 внефракционных. "Евросолидарность" не голосовала.