ВОЙНА В Украине В Украине деоккупировано уже 1027 населенных пунктов – ОП

2022-07-02 09:30

 

В Украине от российских оккупантов освобождены уже 1027 населенных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Детали

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано 1027 населенных пунктов. Работа гуманитарных штабов начата на 95% освобожденных территорий", - сообщил Тимошенко.

Кроме того, он сообщил, что в Житомирской области более 2600 разрушенных объектов, из которых 87% - жилищный фонд.

"В начале апреля враг полностью покинул территорию Житомирской области. Оставив после себя более 2600 разрушенных объектов, 87% из которых – это поврежденный жилищный фонд. Кроме того, разрушениям подверглись 72 учебных заведения, которые сейчас являются приоритетными для восстановления", – рассказал Тимошенко.

Дополнение

Украинские военные освободили и взяли под контроль Потемкино и Павловку.

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