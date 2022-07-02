ВОЙНА В Украине Сколько белорусских военных сейчас на границе с Украиной и есть ли угроза: данные разведки

2022-07-02 10:30

На границе с Украиной находится семь батальонов вооруженных сил Беларуси – угроза вторжения армии республики на нашу территорию сохраняется, однако сейчас прямое наступление маловероятно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью военному телевидению Украины.

“Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – объяснил он.

Однако представитель украинской разведки отметил, что само наличие белорусских войск на границе с Украиной заставляет быть бдительными и побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий с территории Беларуси", – резюмировал Вадим Скибицкий.