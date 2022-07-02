ВОЙНА В Украине В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

2022-07-02 15:30

 

С 1 июля в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2481 грн до 2600 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 01 июля этого года, размер пособия будет составлять:

  • потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;
  • семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;
  • иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.

Ранее эти выплаты составляли 42177 грн, 248100 грн, 49620 грн соответственно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь

2022-07-02 14:30

В Украине деоккупировано уже 1027 населенных пунктов – ОП

2022-07-02 09:30

Изменения в Украине с 1 июля 2022: пенсии, соцвыплаты, помощь на ребенка и коммуналка

2022-06-30 18:30

«Сколько это будет необходимо». Шольц пообещал продолжать поставки оружия Украине

2022-06-29 22:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма

2022-07-02 16:30

В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

2022-07-02 15:30

Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь

2022-07-02 14:30

путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада"

2022-07-02 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма 2022-07-02 16:30
В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум 2022-07-02 15:30
Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье: о чем идет речь 2022-07-02 14:30
путин заявил, что хочет полностью объединиться с беларусью из-за "давления Запада" 2022-07-02 13:30