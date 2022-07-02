В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

С 1 июля в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2481 грн до 2600 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 01 июля этого года, размер пособия будет составлять:
Ранее эти выплаты составляли 42177 грн, 248100 грн, 49620 грн соответственно.