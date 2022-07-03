ВОЙНА В Украине ОК "Юг": российские самолеты атаковали остров Змеиный

2022-07-03 20:00

 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские самолеты атаковали остров Змеиный.

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"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в корабельной группировке вражеского флота произошли изменения. Теперь Черноморский флот насчитывает 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2 больших десантных корабля.

Напомним

Группировка "Юг" сообщила, что возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены 2 склада боеприпасов.

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