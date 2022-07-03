ВОЙНА В Украине Оккупанты установят контроль над Луганщиной в ближайшие дни, и, вероятно, сосредоточат силы в Северске, - ISW

2022-07-03 21:00

Американский Институт исследования войны (ISW) предполагает, российские войска установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни, и, вероятно, затем сосредоточат силы в Северске.

Детали

После захвата Луганской области, вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться в Славянск и Бахмут.

В институте добавили, что отход украинцев в Северск позволит украинским силам уменьшить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями к линии у трассы E40 от Славянска до Бахмута.

Ключевые выводы:

– русские войска вошли в Лисичанск и 2 июля продвинулись в черте города.

- оккупанты ведут наступательные действия юго-западнее Лисичанска, чтобы, вероятно, продвинуться на запад в сторону Северска и завершить захват всей Луганской области.

– русские войска продолжали безуспешные наземные штурмы к северу от Славянска.

– российские силы совершили ограниченные атаки к юго-западу от города Донецка, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

– украинские войска, вероятно, планируют угрожать российским наземным линиям связи (GLOC) по всей Харьковской области, используя вооружение с Запада.

– псевдоруководство может устанавливать условия для прямой аннексии псевдореспублика Российской Федерацией.