ВОЙНА В Украине Оккупанты перебросили из Крыма 17 вагонов с боеприпасами в Херсонскую область

2022-07-04 17:30

 

Российские захватчики переместили из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами - на железнодорожную станцию "Каланчак", сообщили в Генштабе ВСУ.

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"В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​“Каланчак” (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами", - сообщили в Генштабе.

Детали

Также отмечается, что на Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Кроме того, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря у противника находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

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