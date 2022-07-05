ВОЙНА В Украине российская армия потеряла в войне против Украины 115 тысяч военных — Подоляк

2022-07-05 16:30

В ежедневной сводке Генштаба не учитываются потери российских ЧВК, которые на сегодняшний день выросли до 12 тысяч погибшими.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что убитыми и ранеными Россия потеряла в войне против Украины от 95 до 115 тысяч своих военных. Об этом он рассказал во время одной из программ на Ютубе.

"Подготовленных частей уже очень мало. Они все перемолоты. Формирование БТГ продолжается, не заканчиваясь. Безусловно предложения вывести (части – ред.) означают, что боеспособность частей упала на 60-70%, то есть они боеспособны на 25-30-35% максимум Безусловно, доукомплектация будет, несколько дней они будут находиться на доукомплектовании и тому подобное. У нас на сегодня по самым скромным подсчетам убито около 35-36 тысяч российских военных, это не учитывая ЧВК, которые идут отдельной строкой расхода живой силы. Это еще около 10-12 тысяч погибших", - рассказал Подоляк.

Он отмечает, что со временем российское общество будет спрашивать власть, за что россияне платят такую большую цену, продолжая войну в другой стране, куда они пришли по выдуманной причине.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 5 июля в Украине ликвидировали уже 36 350 российских военных. Из них 150 – вчера.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что 50% раненых российских оккупантов умирают. Дело в том, что рашисты украли медицинское оборудование на временно оккупированных территориях и теперь им нечем лечить своих военных.