Фото-видео видео Владимир Зеленский - о решении Генштаба по разрешениям для перемещения военнообязанных

2022-07-06 12:28

Главное из обращения Президента Владимира Зеленского:

▪️ Есть удары по Хмельницкой области, также оккупанты снова били по Сумской, Днепропетровской области и по Николаеву. Часть ракет удалось сбить нашим ПВО.

▪️ Задача-максимум для нашего государства – уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов.

▪️ о решении Генштаба ВСУ об утверждении Порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов – поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВС доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания. Зеленский пообещал народу с этим разобраться. И попросил в дальнейшем Генеральный Штаб не принимать без него подобные решения.