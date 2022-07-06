Фото-видео видео Владимир Зеленский - о решении Генштаба по разрешениям для перемещения военнообязанных

2022-07-06 12:28

Главное из обращения Президента Владимира Зеленского:

▪️ Есть удары по Хмельницкой области, также оккупанты снова били по Сумской, Днепропетровской области и по Николаеву. Часть ракет удалось сбить нашим ПВО.

▪️ Задача-максимум для нашего государства – уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов.

▪️ о решении Генштаба ВСУ об утверждении Порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов – поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВС доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания. Зеленский пообещал народу с этим разобраться. И попросил в дальнейшем Генеральный Штаб не принимать без него подобные решения.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Фото-видео"

видео Владимир Зеленский - о решении Генштаба по разрешениям для перемещения военнообязанных

2022-07-06 12:28

видео Видео работы украинского снайпера, который за секунды ликвидировал взвод оккупантов

2022-07-04 11:33

видео Польша мощно закрыла границу с Беларусью - готова пятиметровая стена с колючкой, датчиками и камерами

2022-07-01 18:28

видео Несмотря на всю роССийскую пропаганду, ненависть херсонцев к оккупантам только возрастает

2022-07-01 11:35
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Владимир Зеленский - о решении Генштаба по разрешениям для перемещения военнообязанных 2022-07-06 12:28
видео Видео работы украинского снайпера, который за секунды ликвидировал взвод оккупантов 2022-07-04 11:33
видео Польша мощно закрыла границу с Беларусью - готова пятиметровая стена с колючкой, датчиками и камерами 2022-07-01 18:28
видео Несмотря на всю роССийскую пропаганду, ненависть херсонцев к оккупантам только возрастает 2022-07-01 11:35