ВОЙНА В Украине Актуальная ситуация на фронте: разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий

2022-07-06 18:00

 

Военная разведка Британии составила новую карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую опубликовало Минобороны Британии в Twitter.

Судя по карте, украинские военные атакуют российских оккупантов возле временно оккупированного Изюма. Также наши бойцы постепенно продвигаются на Запорожском направлении.

При этом оккупанты продолжают попытки своего наступления на Донбассе.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что украинские военные отразили попытку штурма возле Северска и нанесли значительные потери врагу.

ВСУ также успешно отразили наступление оккупантов в районе Бахмута и Славянска, россияне минировали местности на Харьковском направлении.

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