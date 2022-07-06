ВОЙНА В Украине Минобороны поделилось видео боевой работы украинских Су-25

2022-07-06 20:00

 

Минобороны Украины обнародовало видео боевой работы украинских Су-25.

Цитата

"Мы часто рассказываем о работе артиллерийского оружия, беспилотников, бронетранспортеров и БМП… Но авиация (особенно на видео и еще из кабины пилота) попадает в ленту новостей крайне редко. Командование Воздушных Сил ВСУ поделилось таким видеороликом с ценителями военной авиации", - отметили в Минобороны, поблагодарив военных летчиков за оборону неба Украины.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.

 
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