Минобороны поделилось видео боевой работы украинских Су-25

Минобороны Украины обнародовало видео боевой работы украинских Су-25.

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"Мы часто рассказываем о работе артиллерийского оружия, беспилотников, бронетранспортеров и БМП… Но авиация (особенно на видео и еще из кабины пилота) попадает в ленту новостей крайне редко. Командование Воздушных Сил ВСУ поделилось таким видеороликом с ценителями военной авиации", - отметили в Минобороны, поблагодарив военных летчиков за оборону неба Украины.

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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.