ВОЙНА В Украине Аналитики ISW назвали цель Путина после захвата Луганской области

2022-07-06 20:30

Эксперты Института изучения войны считают, что целью российского президента Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

По данным военных аналитиков, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.