ВОЙНА В Украине ВСУ нанесли удар по военному складу в оккупированной Макеевке

2022-07-06 21:00

 

В результате произошла детонация боеприпасов.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по складам российских оккупантов. На этот раз украинские военные разбили склад в захваченной россиянами Макеевке, сообщает ua-football.com.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что сегодня утром, 6 июля, были взорваны склады российских оккупантов, обустроенные ими на предприятии "Техснаб" в поселке Ханженково. Огромный столб черного дыма, детонация боеприпасов, разлет осколков по всей округе – все это сопровождало ликвидацию военного объекта.

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