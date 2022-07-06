ВОЙНА В Украине Из Бахмута на Кривой Рог: россияне перемещают свои войска

2022-07-06 21:30

Российские войска усиливаются на Криворожском направлении. Это может свидетельствовать о смене тактики оккупантами.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

На Криворожском направлении зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп с Бахмутского направления.

«На Криворожском направлении оккупанты усиливают свои войска за счет перемещения до двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления», — сообщил представитель МО.

Он также сообщил, что группировки российских ВС из состава 8-й, 49-й армий береговых войск черноморского флота и мобрезерва 1-го армейского корпуса сосредоточены на обороне и удержании ранее занятых позиций на Южнобужском и Таврическом направлениях.

В Харьковской области украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов и заставили их отойти.

«В направлении населенных пунктов Казачья Лопань и Сосновка, украинские войска отразили штурмовые действия противника и заставили его отойти», — сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, в Харьковском направлении вражеские подразделения западного военного округа, береговых войск балтийского флота и мобилизационного резерва 1 и 2 армейских корпусов свои усилия сосредоточили на удержании ранее захваченных позиций.

Чтобы нарушить логистическое обеспечение Сил обороны в районе села Циркуны, оккупанты дистанционно заминировали местность и нанесли авиаудары с вертолетов Ка-52 в районе Петровки. Более сложная ситуация, по словам Мотузяника, на Славянском направлении, где ВСУ препятствуют попыткам противника создать условия для наступления на Славянск.