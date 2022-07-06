ВОЙНА В Украине Авиация, ПВО, противотанковые ракеты: сенатор США призвал увеличить военную помощь Украине

2022-07-06 22:00

 

Сенатор США от штата Юта, республиканец Митт Ромни возглавил резолюцию к американскому правительству, призывающую увеличить военную помощь Украине, а также предоставить Украине авиацию, системы противовоздушной обороны и противотанковые ракеты с боеприпасами.

Об этом американский сенатор сообщил в комментарии Guildhall.

«Как лидер свободного мира Соединенные Штаты обязаны защищать свободу и обеспечивать мир. Помогать Украине в защите от российского вторжения — это не только правильно, но и необходимо для поддержания безопасного и процветающего мира — наше участие здесь гарантирует нашу национальную безопасность и укрепляет наши глобальные интересы», — заявил сенатор.

«Поэтому США в координации с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, что в наших силах, чтобы откликнуться на призыв помочь народу Украины защититься от вопиющих действий путина. Крайне важно, чтобы правительство США доставляло отчаянно необходимую помощь Украине. Я возглавил резолюцию, призывающую администрацию (Администрацию Президента США ) увеличить нашу военную помощь и предоставить Украине самолеты МиГ-29, системы ПВО, противотанковые ракеты и боеприпасы для борьбы и обеспечения собственной безопасности как на земле так и на небе», — подытожил Митт Ромни.

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