Мир Джонсон подтвердил, что уходит в отставку: что будет с поддержкой Украины

2022-07-07 16:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг объявил об отставке.

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«Воля парламентской Консервативной партии однозначно состоит в том, что должен быть новый лидер партии и, следовательно, новый премьер-министр. Процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, и сроки будут объявлены на следующей неделе», - сообщил премьер.

Детали

По его словам, он гордится тем, что ему удалось сделать в должности.

В своем выступлении он отметил, что продолжит выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый лидер, а ему в последующем он окажет максимальную поддержку. Интересы общества также будут учитываться.

Процесс выбора нового премьер-министра планируют запустить уже в ближайшее время.

Объявляя об отставке, Джонсон пообещал, что правительство Великобритании будет поддерживать Украину и после его отставки.

"Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это будет необходимо", - обратился он к украинцам.

Он также отметил, что в политике нет незаменимых людей.

Дополнение

Джонсон полностью обновил кабинет министров.

Справочно

Борис Джонсон – британский политик и бывший журналист; премьер-министр Великобритании с 2019 года. Почётный гражданин Одессы.

Бывший министр иностранных дел Британии (с 2016 по 2018), один из лидеров кампании за выход Великобритании из ЕС, бывший министр теневого кабинета министров оппозиции, бывший мэр Лондона (2008-2016). На парламентских выборах 2015-го Джонсон был избран членом парламента, при этом продолжал исполнять обязанности мэра Лондона до мая 2016 года.

С 24 июля 2019-го занимал должность премьер-министра Великобритании и председателя Консервативной партии. В 2019 году под его лидерством Консервативная партия набрала 43,6% голосов на парламентских выборах – лучший результат для любой партии за последние четыре десятилетия. При его премьерстве Великобритания формально вышла из Европейского Союза. Одним из ключевых вызовов его премьерства стала борьба Великобритании с пандемией COVID-19.

После полномасштабного вторжения россии в Украину занял активную проукраинскую позицию, поддерживая санкции против россии.