ВОЙНА В Украине В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

2022-07-07 17:00

 

Сегодня, 7 июля, в шести областях Украины прогнозируются опасные погодные условия, в частности, гроза, шквальный ветер и град в отдельных районах. На следующий день, 8 июля, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

Днем 7 июля в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквальные порывы ветра до 15-20 м/с – это І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия потенциально опасны для людей, инфраструктуры и природы.

7 и 8 июля на Украине прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это не касается большинства западных, Николаевской, 8 июля и Киевской, Черкасской, Полтавской областей.

"Апостроф" призывает быть внимательными и осторожными, а также следить за дальнейшими сообщениями о возможном ухудшении погодных условий в вашем регионе.

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