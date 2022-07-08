ВОЙНА В Украине Около миллиона украинцев уже воюют или обучаются громить оккупантов

2022-07-08 20:34

Планы рашистов "демилитаризовать" Украину сбылись наоборот. Страну охватила массовая милитаризация, за оружие взялись даже те, кто ранее никак не представлял себя военным. В любом случае украинское качество и патриотизм  перевесят рашистское количество!

Около миллиона украинцев или воюют или обучаются этому, — сообщил секретарь СНБО Данилов.

По его словам, примерно такое количество украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", — сообщил он.

Данилов также заявил, что война не будет короткой: "враг мощный и не изменил своих планов касательного полного уничтожения Украины".

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