ВОЙНА В Украине Данилов заявил, что роССия активизировала в Украине сеть шпионов: какая цель врага

2023-11-27 20:04

 

Текущая цель российских агентов - убить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения, отметил секретарь СНБО.

Страна-агрессор Россия активизировала сеть шпионов в Украине. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью The Times, которое цитирует Радио Свобода в понедельник, 27 ноября.

По его словам, текущая цель российских агентов - "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также добавил, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

В свою очередь, Украинская правда обнародовала важное уточнение: "Радио Свобода написало, что РФ активизировала шпионов и в СБУ, но Данилов объяснил, что Times неправильно понял его, а СБУ "активно работает по шпионам".

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о российском плане дезинформации под названием "Майдан-3". По его словам, враг стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, наконец, устранить нынешнее руководство государства.

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Игнат рассказал, как непогода влияет на действия врага и работу ПВО 2023-11-27 18:26