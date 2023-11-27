Данилов заявил, что роССия активизировала в Украине сеть шпионов: какая цель врага

Текущая цель российских агентов - убить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения, отметил секретарь СНБО.
Страна-агрессор Россия активизировала сеть шпионов в Украине. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью The Times, которое цитирует Радио Свобода в понедельник, 27 ноября.
По его словам, текущая цель российских агентов - "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".
Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Секретарь СНБО также добавил, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".
В свою очередь, Украинская правда обнародовала важное уточнение: "Радио Свобода написало, что РФ активизировала шпионов и в СБУ, но Данилов объяснил, что Times неправильно понял его, а СБУ "активно работает по шпионам".
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил о российском плане дезинформации под названием "Майдан-3". По его словам, враг стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, наконец, устранить нынешнее руководство государства.