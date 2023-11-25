ВОЙНА В Украине В Украине демобилизуют срочников, чей срок службы закончился, - Данилов

2023-11-25 08:30

 

Вопрос демобилизации украинских военнослужащих срочной службы обсуждался на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы.

Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии Украинскому радио секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, вопрос обсуждался на Ставке Верховного Главнокомандующего и принято соответствующее решение.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание для того, чтобы мы, во-первых, справедливо занимались вопросом приобщения к нашему войску тех людей, которые необходимы нам для обороноспособности страны. Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то на заседании Ставки президент поднял этот вопрос и попросил, и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Произойдет этот процесс", - сказал Данилов.

Он заметил, что это справедливо. И добавил, что срочники, у которых закончился срок службы, но хотят остаться в армии, смогут сделать это на контрактной основе.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада Украины 8 ноября продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизацию, которые продолжаются с февраля 2022 года. Призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Призыву не подлежат 15 категорий граждан, также есть те, кто временно освобожден от мобилизации.

В то же время возможность уволиться со службы до окончания военного положения не предусмотрена, однако есть возможность взять отпуск.

Ранее петиция к президенту о демобилизации по желанию украинских военных, которые отслужили один год, собрала 25 тысяч подписей. Президент Зеленский в ответе на нее напомнил, что демобилизовать могут лишь: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным названным законом уважительным причинам. В то же время он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" затронутые в петиции вопросы.

Сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект №9142. Он предлагает, чтобы граждане Украины имели право на освобождение через полтора года после мобилизации и чтобы предоставлялась отсрочка от призыва на пять лет для тех, кто демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

В начале ноября Данилов заявил, что вопрос демобилизации военных очень сложное, на которое у власти, похоже, пока нет ответа.

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