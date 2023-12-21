ВОЙНА В Украине Совместное производство оружия со странами НАТО уже происходит, - Данилов

2023-12-21 20:48



По его словам, на сегодня мы отвечаем тем стандартам, которые есть в НАТО.

Общее производство оружия Украины со странами НАТО уже происходит. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Совместное производство оружия со странами НАТО уже происходит. Другое дело, что нам надо как можно больше увеличить производство, но это технические процессы, которые отрабатывают соответствующие институты, отрабатывают соответствующие люди", - заявил Данилов.

По его словам, на сегодня мы отвечаем тем стандартам, которые есть в НАТО.

"Те разработки, которые есть в нашей стране, удивляют наших партнеров, и удивляют их неоднократно. И сейчас есть изделия, которые есть на самом высоком уровне, что касается мировой военной индустрии", - отметил он.

Меморандум о совместном производстве оружия Украины и США - что известно

В Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмена техническими данными.

Документ о договоренности подписан Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины - с украинской стороны, а также Министерством обороны Соединенных Штатов Америки - со стороны США.

"Меморандум предусматривает, что Украина получит мощности, которые необходимы для успеха на поле боя в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению и укреплению обороноспособности. Одним из основных приоритетов в меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине. В частности, документ будет способствовать строительству в нашей стране производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности, в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания", - сообщили в ОП.