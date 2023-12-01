ВОЙНА В Украине Для поиска уклонистов от мобилизации наймут профессиональных рекрутеров

2023-12-01 21:36

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України наймуть професійних рекрутерів, щоб залучити тих, хто ховається від мобілізації.

За словами Данілова, деякі чоловіки відчувають страх перед участю в бойових діях, проте вони можуть займатися іншою діяльністю, яка також необхідна для армії.

ЗСУ працюватимуть із двома найбільшими рекрутинговими компаніями України. Вони будуть звертатися до кваліфікованих українців, які бажають допомагати армії, але не йти на фронт.

Мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені спеціальності, які необхідні армії, і люди добровільно будуть іти на конкретну посаду. Наприклад, ЗСУ потрібні зварювальники, слюсарі тощо.

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Україна скоро отримає додаткові системи ППО IRIS, Patriot і Hawk 2023-12-01 19:31
З грудня Україна зможе імпортувати значно більше електроенергії з країн Європи 2023-12-01 18:28