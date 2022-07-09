ВОЙНА В Украине Еще больше HIMARS и не только: США анонсировали новый пакет помощи Украине

2022-07-09 11:30

В пятницу, 8 июля, Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов.

Об этом журналист Джек Детч сообщил в Twitter.

"Администрация Байдена выпускает для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 миллионов долларов, включая четыре новые системы HIMAR. После полномасштабного вторжения России 24 февраля США предоставили Украине военную помощь на сумму 7,3 миллиарда долларов", - говорится в публикации.

По информации источника Politico в Пентагоне, транш помощи будет включать: 4 HIMARS и боеприпасы к ним, РЛС контрбатарейной борьбы, 1000 снарядов для высокоточной 155-мм артиллерии, тактические автомобили, взрывные боеприпасы, счетчики аккумуляторных систем и запчасти к уже поставленному вооружению.

Таким образом общее количество переданных ВСУ HIMARS, которые успешно используются для уничтожения штабов и складов боеприпасов в глубоком тылу врага, увеличится до 12.

Отмечается, что новые снаряды по своим возможностям похожи на управляемые 155-мм M982 Excalibur, которые использует армия США.

Как сообщает Reuters, президент США Джо Байден уже подписал новый пакет поддержки для Украины.

Ранее Министерство обороны США объявило о новом пакете дополнительной военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов, в которую входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.