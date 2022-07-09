ВОЙНА В Украине Украинцам показали, сколько бюджетных денег идет на зарплаты военным

2022-07-09 12:30

С начала войны, развязанной Россией против Украины, расходы из общего фонда госбюджета Украины составили 812,7 млрд гривен.

Как сообщает Государственная казначейская служба, только в июне из бюджета профинансировано 232,4 млрд гривен, пишет пресс-служба Министерства финансов Украины.

Больше всего с начала войны выделено на оплату труда с начислениями – 305 млрд гривен. При этом только в июне на эти цели выделено 98,7 млрд гривен. То есть эта статья расходов составила 37,5% общей суммы. При этом большая часть суммы, а именно 225 млрд гривен выделена на содержание военнослужащих – 225,8 млрд гривен (75,7 млрд гривен в июне).

Следующая по объему статья расходов – социальное обеспечение включая пенсии, стипендии, пособия. На эти цели профинансировано 175,3 млрд гривен (50,6 млрд гривен в июне). Соцвыплаты составили 21,6% всех расходов из бюджета.

62,1 млрд гривен (11,6 млрд гривен в июне) выделено на обслуживание государственного долга. Эта статья расходов составила 7,6%.

И еще одной крупнейшей статьей расходов являлись трансферты местным бюджетам – 57,6 млрд гривен (19 млрд гривен в июне). Они составили 7,1% всех расходов с начала войны.