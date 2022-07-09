ВОЙНА В Украине рф боится контратак украинской армии - ISW

2022-07-09 16:00

 

Российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении подразделений.

Оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают военные эксперты, российские оккупанты после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

В связи с этим, войска РФ находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Осознавая опасность перехвата украинскими войсками оперативной инициативы, подразделения российской армии продолжают проводить ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта, - считают в ISW.

Напомним, армия РФ пыталась взять под контроль Углегорскую ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного, однако ВСУ отбросили оккупантов на прежние позиции.

Ранее в Пентагоне заявили, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия сильно отстала от своего графика в наступлении на Донбасс. Напротив, украинские войска показывают хорошие результаты в бою.

 

 

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