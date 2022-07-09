ВОЙНА В Украине США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

2022-07-09 20:00

 

Соединенные Штаты выявили по меньшей мере 18 объектов, созданных россией для задержания и принудительной депортации украинских граждан в россию. Об этом заявила в своем выступлении Заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриан.

Цитата

«На сегодняшний день определено по меньшей мере 18 мест фильтрации по обе стороны границы между Украиной и россией», - рассказала дипломат.

Детали

По ее словам, россия начала подготовку к процессу фильтрации еще до вторжения 24 февраля.

«Российские чиновники, вероятно, составили списки украинских гражданских лиц, считающихся угрозой российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, например, политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, для задержания и фильтрации», - заявила Остриан.

Ранее

Как сообщала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, россия депортировала на свою территорию примерно 1 млн 200 тысяч украинских граждан.

subscriber subscriber

Еще по теме

США могут обеспечить Украину оружием на годы вперед, - Пентагон

2022-07-09 17:00

Посольство роССии в США испугалось передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS: выразили недовольство

2022-07-09 15:00

Еще больше HIMARS и не только: США анонсировали новый пакет помощи Украине

2022-07-09 11:30

В Украине уже работают 9 установок HIMARS и аналогичных систем от США и союзников – Данилов

2022-07-07 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

От развала роССии до «жеста доброй воли»: министр обороны Резников озвучил сценарии окончания войны

2022-07-09 21:00

США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев

2022-07-09 20:00

Оккупанты "охотятся" за носками бойцов ВСУ: перехваченный разговор

2022-07-09 19:00

путин пригрозил Западу «катастрофическими последствиями» в случае дальнейших санкций

2022-07-09 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

От развала роССии до «жеста доброй воли»: министр обороны Резников озвучил сценарии окончания войны 2022-07-09 21:00
США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев 2022-07-09 20:00
Оккупанты "охотятся" за носками бойцов ВСУ: перехваченный разговор 2022-07-09 19:00
путин пригрозил Западу «катастрофическими последствиями» в случае дальнейших санкций 2022-07-09 18:00