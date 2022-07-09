ВОЙНА В Украине Оккупанты "охотятся" за носками бойцов ВСУ: перехваченный разговор

2022-07-09 19:00

 

Российские оккупанты в восторге от качества носков, которые выдают бойцам ВСУ. Об этом в телефонном разговоре с женой признался контрактник вс рф, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

"У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают", - говорит оккупант.

Рашист хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. Хотя уверяет, что дело не в изготовителе.

По его словам, не менее качественное и то, что производится для военных в Украине: "Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так".

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